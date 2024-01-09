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الثلاثاء، 09-01-2024 04:16 م

ضربة موجعة.. انتهاء موسم مورانت مع جريزليز

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الوكيل الإخباري - سيغيب جا مورانت صانع ألعاب ممفيس جريزليز حتى بقية الموسم الحالي لمنافسات دوري السلة الأمريكي للمحترفين جراء تعرضه لإصابة في كتفه، بعد أسابيع قليلة من عودته للملاعب إثر ايقافه لمدة 25 مباراة، حسب ما أفاد النادي.

وقال جريزليز في بيان، إن نجمه الموهوب ابن الـ24 عاما تعرض لإصابة في كتفه الأيمن خلال خوضه للتمارين السبت.

وتابع "بعد الألم المستمر وعدم الاستقرار، خضع مورانت لتصوير بالرنين المغناطيسي كشف عن تمزق في الأنسجة".

وأضاف "سيخضع مورانت لجراحة ستنهي موسمه الحالي، ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل قبل الموسم المقبل 2024-2025".

وتلقى جريزليز، ضربة قوية بإصابة مورانت في سعيه للعودة لسكة الانتصارات بعد تردي نتائجه ببداية الموسم حيث يحتل المركز الـ13 ثالث عشر في المنطقة الغربية مع 13 فوزا مقابل 23 هزيمة.

ويأتي إعلان جريزليز عن إصابة مورانت بعد أقل من شهر من عودة الأخير إلى صفوفه في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي وتسجيله 34 نقطة في الفوز على نيو أورليانز بيليكانز.

وغاب مورانت عن المباريات الـ 25 الأولى لهذا الموسم بعدما أوقفته رابطة الدوري عندما نشر صورًا لنفسه وهو يلّوح بأسلحة نارية في وقت سابق من العام الماضي.

وأوقف في بادئ الامر لـ8 مباريات في آذار/مارس الماضي بعد أن ظهر في مقطع فيديو، وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي في دنفر، قبل أن يعاقب لفترة أطول مع بداية الموسم الجديد إثر ظهور مقطع فيديو آخر له، وهو يحمل مسدسًا داخل سيارة في أيار/مايو العام الماضي.

وقبل عودته الشهر الماضي، قال مورانت إنه استفاد من العلاج والاستشارة التي منحته "نظرة جديدة للحياة".

وتابع "أشعر وكأنني تعلمت بعض الأشياء عن نفسي خلال هذا العلاج. منحني نظرة جديدة للحياة من خلال الطريقة التي أمضي بها أيامي، وكيف أسيّر حياتي. فقط كوني ممتنا وشاكرا، أني ما زلت هنا في وضعي الحالي".

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