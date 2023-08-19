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السبت، 19-08-2023 04:27 م

ضربة موجعة جديدة لهجوم برشلونة

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الوكيل الإخباري -  تعرض برشلونة لضربة جديدة في خط الهجوم، بعد خسارة جهود عثمان ديمبلي الذي رحل صوب باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ولم يستطع النادي تعويضه بلاعب آخر حتى الآن.

فوفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، حصل لامين يامال، لاعب برشلونة، على استدعاء للمشاركة مع منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، في كأس العالم للناشئين.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة ستقام في إندونيسيا، خلال الفترة من 10 نوفمبر/تشرين ثان إلى 2 ديسمبر/كانون أول المقبلين.

وسيتسبب ذلك في غياب يامال عن مباراة ريال سوسيداد في الليجا، بالإضافة إلى مواجهات ديورتيفو ألافيس ورايو فاليكانو وأتلتيكو مدريد، إذا وصلت إسبانيا لدور متقدم في البطولة.

كما سيغيب يامال أيضا عن الجولتين الرابعة والخامسة، من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الاستدعاء لمنتخب إسبانيا (تحت 17 عاما)، لن يحرم يامال من خوض كلاسيكو الدور الأول ضد ريال مدريد، يوم 29 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

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