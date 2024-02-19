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الإثنين، 19-02-2024 02:56 م

ضربة موجعة للبرازيل في كوبا أمريكا

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الوكيل الإخباري - أكد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، إن نيمار أصبح خارج حسابات الجهاز الفني للمنتخب في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في حزيران/يونيو المقبل.

وقال باقيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لن يشارك نيمار في بطولة كوبا أمريكا، هذا شيء أصبح مؤكدا، إذ أن شفاءه لن يتم بشكل كامل في هذا التوقيت".

وأضاف "ربما ننتظر عودته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في أيلول/سبتمبر المقبل. أعتقد قد يكون جاهزا في هذا التوقيت".

وذكرت الصحيفة أن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني للنجم العالمي نيمار دا سيلفا، يشرف على المرحلة الثالثة من علاجه، حسبما ذكرت مصادر خاصة للصحيفة.

كان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال مباراة البرازيل أمام الأوروجواي، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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