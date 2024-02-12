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الإثنين، 12-02-2024 03:09 م

ضربة موجعة للفيحاء قبل مواجهة النصر

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الوكيل الإخباري - تلقى الفيحاء، ضربة موجعة قبل أيام من استضافة النصر، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقطع الفيحاء، تذكرة العبور لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خلف العين المتصدر (15 نقطة).

و كشفت التقارير الطبية، التي خضع لها لاعب الفريق يوسف حقوي، عن  تعرضه لقطع في وتر عضلة الفخذ الأمامية.

وأكد الحساب الرياضي الفيحاء عبر "إكس"، أن مدة العلاج والتأهيل للاعب حقوني تترواح بين 4 إلى 6 أسابيع.

يذكر أن حقوي يعتبر أحد أبناء النصر؛ حيث تدرج في فئاته السنية، قبل أن تقوم إدارة العالمي بإعارته إلى الفيحاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

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