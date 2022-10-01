طاقم تحكيم مصري لقمة الفيصلي والحسين

الوكيل الإخباري - أعلنت الصفحة الرسمية للقناة الرياضية الاردنية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن هوية الطاقم التحكيمي لقمة مباريات الجولة 18 من بطولة الدوري الاردني للمحترفين والتي ستجمع الفيصلي مع الحسين.



القناة الرياضية أعلنت أن طاقم التحكيم مصري يتكون من الحكم محمود البنا للساحة ومحمود ابو الرجال مساعد أول ، احمد حسام طه مساعد ثاني و احمد الغندور حكما رابعا.

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الطاقم قاد قبل أيام مباراة الأردن و سلطنة عمان في ختام البطولة الودية التي انتهت بتتويح منتخبنا.



يذكر ان اللقاء سيقام اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف على ستاد عمان الدولي والذي سيشهد غياب جماهير الفيصلي بسبب قرار اللجنة التأديبية.

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