طبيب البرازيل يكشف الحالة الصحية لنيمار بعد تعرضه للإصابة

الوكيل الاخباري- نيمار غادر مباراة البرازيل وصربيا مصابا في الدقيقة 80 بعد احتكاك مع الصربي نيكولا ميلونكوفيتش في الدقيقة 78، وبدأ في البكاء بعد التحاقه بدكة البدلاء رفقة زملائه، مما يثير الشكوك حول قوة الإصابة.



قال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، إنه يتعين الانتظار من 24 إلى 48 ساعة قبل تقييم حالة كاحل نيمار بعد إصابة المهاجم خلال الفوز 2-صفر على صربيا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم، الخميس.



وقال للصحفيين "سنقيم الحالة من جديد غدا. الآن نحتاج للانتظار، لا يمكننا تقديم تعليقات مبكرة حول تطور إصابته".

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