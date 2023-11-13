الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2024

الأزهر يطالب "بمحاكمة الكيان الصهيوني".. ويوجه رسالة للعالم

الملك: نرفض أي تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

الخارجية: إجلاء 69 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

مجلس النواب: ننسق مع الحكومة والجيش لزيادة المستشفيات الميدانية في غزة والضفة

بقذائف الياسين 105 .. كتائب القسام تعلن تدمير 3 دبابات إسرائيلية

"الأونروا" تعلن تعرض مبناها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي

القسام : استهدفنا 4 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105"

الخارجية الفلسطينية تطالب الدول بإدانة تبريرات المتطرف بن غفير لقتل المدنيين الفلسطينيين

عاجل

الدفاع المدني بغزة: طائرات الاحتلال تطلق الرصاص على المدنيين

الإثنين، 13-11-2023 02:24 م

طبيب الزمالك يكشف الموعد التقريبي لعودة الونش

1120231371915368439561


الوكيل الإخباري - كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول للزمالك، الأحد، الموعد التقريبي لعودة محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة.

وقال أسامة، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الونش قارب على الانتهاء من المرحلة الثانية للتأهيل، وهو يمتلك التزاما كبيرا وروحا رائعة، وتتبقى له المرحلة الأخيرة".

وأضاف: "بعد شهر سنجري عدة قياسات طبية، كما سنستشير الجراح الأجنبي الذي أجرى العملية الجراحية للونش، لنحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.. إذا كانت القياسات جيدة، قد ينضم للتدريبات مع الفريق بعد شهر من الآن".

وعن آخر الإصابات بالفريق، قال أسامة: "مصطفى شلبي تعرض لالتواء خلال مباراة إنبي، في نفس موضع إصابته القديمة بكسر.. الأشعة كانت جيدة، لكنه يشعر ببعض الألم، وسيكون جاهزا مع العودة للمباريات".

وأردف: "محمد عبد الشافي اكتمل شفاؤه، لذلك دفعنا به في المباراة الأخيرة.. وقد انتهى من برنامجه التأهيلي وعاد للتدريبات الجماعية، قبل لقاء بيراميدز بـ48 ساعة فقط، لكنه صمم على التواجد مع الفريق".

وأتم: "أوجه الشكر لمحمود علاء، لأنه شعر بألم في المران الأخير قبل مباراة بيراميدز في العضلة الخلفية، ولم يكن هناك وقت لإجراء اشعة، وأصر على التواجد في اللقاء، وتم تبديله بين الشوطين، وإصابته طفيفة".

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120231393820123446037

مدافع الطلائع يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

1120231391933551597733

تشافي: انتقادات الصحافة تؤثر على اللاعبين

1120231383345488725547

مودريتش يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

1120231382455788114387

مدرب ألافيس يحدد سبب الخسارة أمام برشلونة

1120231381616176905097 (1)

رودري: استقبال 4 أهداف ليس طبيعيا

112023138616537213538

حقيقة معاقبة جماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

أخبار متعلقة
1120231281832302452306

3 مدربين على طاولة الزمالك

10202316111219844819130 (1)

مرشح بانتخابات الزمالك يكشف قيمة ديون النادي

1020231695033379908248

تركيا تهزم لاتفيا وتحجز مقعداً في يورو 2024

1020231694732623684160

تصفيات يورو 2024.. سويسرا تخطف التعادل من بيلاروسيا

1020231691625676144384

إضافة إلى ألمانيا.. صعود 6 منتخبات إلى نهائيات يورو 2024

102023169137995694251

كريم بنزيما يتضامن مع غزة