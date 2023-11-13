طبيب الزمالك يكشف الموعد التقريبي لعودة الونش

الوكيل الإخباري - كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول للزمالك، الأحد، الموعد التقريبي لعودة محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، للتدريبات بعد تعافيه من الإصابة.



وقال أسامة، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الونش قارب على الانتهاء من المرحلة الثانية للتأهيل، وهو يمتلك التزاما كبيرا وروحا رائعة، وتتبقى له المرحلة الأخيرة".



وأضاف: "بعد شهر سنجري عدة قياسات طبية، كما سنستشير الجراح الأجنبي الذي أجرى العملية الجراحية للونش، لنحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.. إذا كانت القياسات جيدة، قد ينضم للتدريبات مع الفريق بعد شهر من الآن".



وعن آخر الإصابات بالفريق، قال أسامة: "مصطفى شلبي تعرض لالتواء خلال مباراة إنبي، في نفس موضع إصابته القديمة بكسر.. الأشعة كانت جيدة، لكنه يشعر ببعض الألم، وسيكون جاهزا مع العودة للمباريات".



وأردف: "محمد عبد الشافي اكتمل شفاؤه، لذلك دفعنا به في المباراة الأخيرة.. وقد انتهى من برنامجه التأهيلي وعاد للتدريبات الجماعية، قبل لقاء بيراميدز بـ48 ساعة فقط، لكنه صمم على التواجد مع الفريق".



وأتم: "أوجه الشكر لمحمود علاء، لأنه شعر بألم في المران الأخير قبل مباراة بيراميدز في العضلة الخلفية، ولم يكن هناك وقت لإجراء اشعة، وأصر على التواجد في اللقاء، وتم تبديله بين الشوطين، وإصابته طفيفة".

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