السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قادة بالحرس الثوري يوجهون هجمات الحوثيين على السفن

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال يحاول تصدير إخفاقه العسكري عبر توسيع رقعة الحرب

الاحتلال يطلب من النازحين في غزة معلومات عن الرهائن

اعتقال 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

مستعمرون يعتدون على فلسطينيين شرق رام الله

صندوق النقد العربي: معدلات التضخم في الأردن معتدلة

10 شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

مالية النواب تنهي مناقشات موازنة 2024 الأسبوع الحالي

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين ويستولي على عدد من المركبات جنوب الخليل

السبت، 20-01-2024 04:13 م

طبيب منتخب مصر يتواصل مع ليفربول

1202420111552499498611


الوكيل الإخباري - أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر، أنه تم إخطار ليفربول بتفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم قائد الفراعنة.

وقال أبو العلا، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "صلاح شعر بآلام في العضلة الخلفية، لكنه أكمل اللقاء قبل أن تتضاعف الآلام، ما دفعه لطلب التغيير في لقاء غانا مساء الخميس ببطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وأشار طبيب منتخب مصر، إلى أنه تم إبلاغ ليفربول بجميع تفاصيل الإصابة، موضحًا أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز صلاح للحاق بمباراة ربع النهائي حال تأهل الفراعنة.

واعترف أبو العلا بتأثير الرطوبة المرتفعة في كوت ديفوار على المردود البدني للاعبين، مؤكدا أن نسبتها تصل إلى 92%، ما يعيق العطاء البدني للاعبين.

وأتم قائلاً: "نتبع الأساليب العلمية في التغذية والاستشفاء لعلاج الرطوبة، لكن الأمر صعب على أرض الواقع".

كان الاتحاد المصري، قد كشف أنَّ محمد صلاح، خضع لآشعة طبية أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال بيان "صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة ثمن النهائي (حال التأهل)".

وبالتالي، لن يشارك صلاح مرة أخرى في البطولة، إلا إذا وصلت مصر إلى الدور ربع النهائي يوم 2 أو 3 فبراير/شباط المقبل.

ويلعب منتخب مصر، ضد الرأس الأخضر، يوم الإثنين المقبل في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر في أول جولتين ضد موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة (2-2) في اللقاءين، ويحتاج للفوز على الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120242011741768966453

روما يستضيف هيلاس فيرونا بالدوري الايطالي

1202420112632181880762

البحرين وماليزيا اليوم في كأس آسيا

1202420102958184299188

مواجهة قوية بين أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

1202420102458163784032

ميسي يفاجئ الأرجنتين بقرار استثنائي في 2024

120242010137463766342

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

12024201540279639855 (1)

الدوري الفرنسي يرد على تصريحات كريستيانو رونالدو بصورة ساخرة

أخبار متعلقة
120241811135726327488

هزيمة ساحقة واللقب الأخير.. ماذا يقول التاريخ قبل موقعة مصر وغانا؟

1202429131933485851

صورة.. صلاح يقلد رونالدو

1220232695536907258901

صلاح بانتظار إنجاز جديد أمام بيرنلي الليلة

12202325154555251892365

صلاح: نعيش احتفالات عيد الميلاد بقلوب مثقلة

12202325125026613148070

حقيقة شراء ريال مدريد لعقد خوسيلو

1220232511323423382084

تردد برشلونة يهدد صفقة شبيه ميسي