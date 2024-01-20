طبيب منتخب مصر يتواصل مع ليفربول

الوكيل الإخباري - أكد محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر، أنه تم إخطار ليفربول بتفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم قائد الفراعنة.



وقال أبو العلا، عبر قناة "أون تايم سبورتس": "صلاح شعر بآلام في العضلة الخلفية، لكنه أكمل اللقاء قبل أن تتضاعف الآلام، ما دفعه لطلب التغيير في لقاء غانا مساء الخميس ببطولة أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.



وأشار طبيب منتخب مصر، إلى أنه تم إبلاغ ليفربول بجميع تفاصيل الإصابة، موضحًا أن الجهاز الطبي يسعى لتجهيز صلاح للحاق بمباراة ربع النهائي حال تأهل الفراعنة.



واعترف أبو العلا بتأثير الرطوبة المرتفعة في كوت ديفوار على المردود البدني للاعبين، مؤكدا أن نسبتها تصل إلى 92%، ما يعيق العطاء البدني للاعبين.



وأتم قائلاً: "نتبع الأساليب العلمية في التغذية والاستشفاء لعلاج الرطوبة، لكن الأمر صعب على أرض الواقع".



كان الاتحاد المصري، قد كشف أنَّ محمد صلاح، خضع لآشعة طبية أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.



وقال بيان "صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة ثمن النهائي (حال التأهل)".



وبالتالي، لن يشارك صلاح مرة أخرى في البطولة، إلا إذا وصلت مصر إلى الدور ربع النهائي يوم 2 أو 3 فبراير/شباط المقبل.



ويلعب منتخب مصر، ضد الرأس الأخضر، يوم الإثنين المقبل في ختام منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتعادل منتخب مصر في أول جولتين ضد موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة (2-2) في اللقاءين، ويحتاج للفوز على الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى ثمن النهائي.

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