الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

العدوان على غزة يُكبد الاحتلال خسائر باهظة يومياً

توجيهات عاجلة من جلالة الملك عبد الله الثاني

العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

صحة غزة : الاحتلال استهدف 4 مركبات إسعاف في القطاع

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

12 مسجدا دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال يعلن مقتل 124 من جنوده

عاجل

القسام تقصف تل ابيب رداً على استهداف المدنيين

الثلاثاء، 10-10-2023 03:22 م

طرح تذاكر كأس أمم آسيا 2023

1020231011830103388573


الوكيل الإخباري - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم المقررة في قطر، عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالبطولة المرتقبة وموعد طرح تذاكرها وخطط الترويج للبطولة.

وتحتضن قطر منافسات كأس الأمم الآسيوية 2023 في الفترة ما بين 12 يناير (كانون الثاني) والعاشر من فبراير (شباط) 2024 على ملاعب تسعة منها سبعة إستادات مونديالية أبرزها إستاد لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022، وسيستضيف مباراتي افتتاح وختام البطولة الآسيوية.

وأعلن حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة عن تفاصيل عملية بيع التذاكر وغيرها خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة القطرية الدوحة.

اضافة اعلان


وقال الكواري: "تأتي البطولة الآسيوية بعد الاستضافة المميزة لأفضل نسخة من بطولة كأس العالم، وبالطبع هناك اهتمام كبير كما أن الأضواء ستسلط على قطر من جديد".
وأضاف: "البطولة الآسيوية ستقام بمشاركة 24 منتخباً على عدد من الملاعب المونديالية، وهو ما يمنحها زخماً إضافياً ويعيد ذكريات كأس العالم 2022.. وسيشهد إستاد لوسيل الانطلاقة وكذلك الختام".


وعن عملية بيع التذاكر، قال الكواري: "عملية بيع التذاكر ستنطلق اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وستعلن كل المستجدات عبر القنوات الخاصة بالبطولة بوسائل التواصل الاجتماعي".


وأضاف: "عملية البيع تتم بشكل إلكتروني فقط، عبر المنصة الرسمية المخصصة لذلك، وستتم عملية بيع التذاكر على مراحل لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين".


وعن أسعار التذاكر، قال الكواري: "تبدأ أسعار التذاكر من 25 ريالاً قطرياً، وقد تم تخصيص باقات متنوعة حيث ستطرح تذكرة حضور مباراة واحدة وباقة لحضور مباريات منتخب معين في دور المجموعات، وباقات أخرى، وذلك بهدف منح المشجع أكثر من خيار، ونوصي بشراء التذاكر فقط من المنصة المخصصة لذلك".


وأكد الكواري أن التذاكر من فئة 25 ريالاً قطرياً ستكون متاحة للجميع وفي كل مباريات البطولة.
وعن المتطوعين، قال الكواري: "نستهدف 6000 متطوع عبر البرنامج التطوعي، في أقل من ثلاثة أيام تلقينا نحو 30 ألف طلب وهو ما يشير للاهتمام الكبير بالبطولة، سيتم مراجعة الطلبات وسنختار في النهاية ستة ألاف متطوع".


وعن تجربة المشجعين خلال كأس آسيا، قال الكواري: "لدينا العديد من الأفكار التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بهذا الأمر، ونتحدث عن مميزات كبيرة يمكن أن يحظى بها المشجع، خاصة مع وجود 24 منتخباً، حيث يمكن للمشجع حضور أكثر من مباراة في اليوم الواحد، ولن يكون هناك حاجة لتغيير مكان الإقامة، وسنحاول إحياء ذكريات كأس العالم خصوصا مع استخدام عدة من ملاعبها ومنشآتها".


ومن جانبه، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: "قدمت قطر تجربة مميزة من خلال استضافة كأس العالم 2022 وتسعى للأمر نفسه عبر بطولة كأس آسيا 2023 وجميع الفعاليات المصاحبة".

ولدى سؤال الكواري حول ما إذا كانت هناك مباريات ودية ستسبق بطولة كأس آسيا أو بطولات أخرى، بعد أن سبق لقطر أن استضافة كاس العرب قبل المونديال، رد قائلاً إن "استضافة تلك المنافسات قبل المونديال كان من أهدافها اختبار العمليات التشغيلية والمنشآت الخاصة بالمونديال".


وأضاف أنه ربما لا توجد حاجة لتكرار ذلك الآن نظراً لأن كأس العالم كان خير دليل على الجاهزية التامة لاستضافة منافسات البطولة الآسيوية وتقديم تجربة مميزة أخرى للجماهير.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202310111524978273862 (1)

تشيلسي يحدد سعر بيع لوكاكو إلى روما

102023101193395314493

بيان حاسم من الاتحاد الإسباني بشأن يامال

1020231010523409630610

يويفا.. حصول انجلترا وإيرلندا على حق استضافة يورو 2028

1020231010467424718958 (1)

5 منتخبات عربية تترقب قرعة نهائيات أمم أفريقيا 2023

10202310104520722431267 (1)

تسلل كانسيلو يفجر القلق في برشلونة

10202310103053451178697

مانشستر يونايتد يضع شرطا للعفو عن سانشو

أخبار متعلقة
920231211429529616673

3 ضربات مؤلمة لريال مدريد في 100 يوم دون بنزيما

9202312102849364792195

بنزيما يغيب عن تدريبات الاتحاد

920231295847109220202

الرياضيون الجزائريون يدعمون المغرب بعد كارثة الزلزال

92023129365133610297 (1)

اتفاق سري يقرب كلوب من تدريب ألمانيا

920231291342586690323

دموع الفرح.. مبابي يحقق أمنية طفل (فيديو)

92023129956197005603

نتيجة قرعة الدوري المصري للموسم الجديد.. وموعد قمة الأهلي والزمالك