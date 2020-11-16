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الإثنين، 16-11-2020 02:34 م

طرد ثنائي الهلال والنصر.. تصريحات نارية

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الوكيل الإخباري _ اشتعلت حرب إعلامية، بسبب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبرازيلي بيتروس أراوخو، ثنائي الهلال و النصر على التوالي.
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وبيتروس انضم إلى النصر، في صيف 2018، قادمًا من سانتوس البرازيلي، في الوقت الذي تعاقد فيه الهلال، مع جيوفينكو، في يناير 2019.

وطلب الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، بتوقيع عقوبات قاسية، على جيوفينكو، من قِبل لجنة الانضباط والأخلاق.

وشدد القحطاني في تصريحات تلفزيونية، على أن هناك لفظ في تصريحات جيوفينكو، عن التحكيم، كفيل بأن يجعله يتعرض للإيقاف للعديد من المباريات، بل الاستبعاد من الدوري نهائيًا.

ومن ناحيته، رد الإعلامي عبدالمحسن الجحلان، على حديث القحطاني، بتذكيره بواقعة بيتروس.

وقال الجحلان: "نجم النصر، وجه إساءة خطيرة لخالد البلطان، رئيس نادي الشباب، في الموسم الماضي".

واعتبر الإعلامي الرياضي، أن بيتروس، لا يستحق ارتداء قميص النصر، بعد هذه التصريحات المسيئة.


المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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