طرد ميسي من برشلونة بعد التسريبات الفاضحة! .. قرار نهائي يحسم الجدل

الوكيل الإخباري _ اشتعل العملاق الإسباني برشلونة من جديد، بعد التسريبات الخطيرة عن عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع الفريق الأول لكرة القدم.



وسربت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، عقد ميسي مع برشلونة، والذي صنفه البعض بـ"الفاضح" في ظل الأزمة الاقتصادية، حيث اتضح تقاضي الأسطورة الأرجنتينية، راتب سنوي يقدر بـ138 مليون يورو.





واتهم البعض، ليونيل ميسي، بتدمير نادي برشلونة اقتصاديًا، من خلال المبالغ الطائلة التي يحصل عليها، في كل عام، مطالبين بعدم تجديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2021.





* قرار نهائي..

من ناحيته، علق فيكتور فونت، المرشح الرئاسي لمجلس إدارة نادي برشلونة، على هذه التسريبات، التي أثارت ضجة كبرى في الوسط الرياضي.



واعتبر فونت، أن ميسي، يستحق كل يورو يحصل عليه، مقابل ما قدمه للفريق الأول لكرة القدم، على مدار تاريخه الكروي.



وأعلن المرشح الرئاسي، أنه لن يستغنى عن ميسي بسهولة، في حال انتخابه رئيسًا لبرشلونة، في مارس القادم، حيث سيقدم عرضًا لتجديد عقده.



وميسي أحد أبناء مدرسة برشلونة "لاماسيا"، حيث تدرج في مختلف فئات النادي السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في عام 2005.



ومنذ ظهوره لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة، والأسطورة الأرجنتينية يحطم كافة الأرقام القياسية، مسجلًا 649 هدفًا وصانعًا 284 آخرين، خلال 754 مباراة رسمية.









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المصدر : ملاعب



