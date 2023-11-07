طريق الريال والبايرن مفروش بالورود إلى ثمن نهائي الأبطال

الوكيل الإخباري - يبحث كل من ريال مدريد، حامل اللقب 14 مرّة، وبايرن ميونخ المتوّج 6 مرات عن حجز بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.



وقبل استقباله براجا البرتغالي، حقق الفريق الملكي 3 انتصارات كاملة، ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي يستقبل يونيون برلين، متذيل الترتيب دون نقاط ضمن المجموعة عينها.



ومع امتلاك 3 نقاط من 3 مباريات، يدرك أرتور جورج مدرب براجا ان التأهل صعب "لا زلنا ضمن الصراع، لكن تنتظرنا رحلتان صعبتان (ريال مدريد ونابولي). لكن أثبتنا قدرتنا على القتال".



ولتحقيق مفاجأة، يتعيّن على براجا احتواء الإنجليزي جود بيلينجهام صاحب الهدف الثاني في مباراة الذهاب (2-1)، وثنائية رائعة في مرمى برشلونة قلب فيها نتيجة كلاسيكو الدوري الإسباني (2-1).



وعلّق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال على المستوى التصاعدي للاعب البالغ 20 عامًا القادم من بوروسيا دورتموند: "فوجئنا بمستواه الراهن. بمقدوره تسجيل 20 أو 25 هدفاً بسهولة. هو لاعب بالغ الأهمية لنا. هو اللاعب القادر على صنع الفارق الكبير".



ويبدو نابولي في موقف جيد لمرافقة بايرن إلى ثمن النهائي، عندما يستقبل باكرًا يونيون برلين الذي خسر 12 مباراة تواليًا في مختلف المسابقات ويترنّح في منطقة الهبوط في البوندسليجا، بعد حلوله رابعًا الموسم الماضي.



وبدأ الفريق الجنوبي يستعيد البعض من مستواه الذي خوّله لحصد لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، معوّلاً على أمثال النيجيري فيكتور أوسيمين، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، وماتيو بوليتانو.



وفاز نابولي في آخر 4 مواجهات أمام فرق ألمانية دون أن تهتز شباكه.



جالطة سراي لن يستسلم



على غرار ريال، يضع بايرن ميونيخ، نصب عينيه التأهل وتحقيق فوز رابع، عندما يستقبل جالطة سراي ضمن المجموعة الأولى بعد أن هزمه (3-1) قبل أسبوعين، في مباراة أظهر فيها فريق مدينة إسطنبول بقيادة المهاجم الأرجنتيني المخضرم ماورو إيكاردي رغبة الفوز.



ورغم خروجه المحبط أمام بادربورن المتواضع من الدور الثاني في كأس ألمانيا، يتابع الفريق البافاري عروضه القوية، فسحق غريمه بوروسيا دورتموند 4-0 في عقر داره، بعد أن أجهز على دارمتشات (8-0)، في ظل تألق مهاجمه الجديد الإنجليزي هاري كاين متصدر ترتيب الهدافين.



ويتصدر بايرن بفارق 5 نقاط عن الفريق التركي الذي يعتقد مدافعه كان أيهان ان فريقه قادر على مقارعة مضيفه "وضعنا بايرن تحت كثير من الضغط، ليس فقط في الشوط الأول بل طوال المباراة وصنعنا فرص التسجيل".



أرسنال وإنتر قادران على التأهل



وبعد خسارته الجدلية في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، سيكون أرسنال الذي يخوض المسابقة للمرة الأولى منذ 2017، قريبًا من التأهل بحال فوزه على ضيفه إشبيلية ضمن المجموعة الثانية.



ويتصدر "المدفعجية" الترتيب بـ6 نقاط، بفارق نقطة لنس الفرنسي الذي يحلّ على أيندهوفن متذيل الترتيب بنقطتين، بالتساوي مع الفريق الأندلسي.



وبحال فوز أرسنال ولانس، سيضمن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بلوغ الأدوار الإقصائية.



وفي المجموعة الرابعة، يأمل ريال سوسييداد في مواصلة نتائجه الجيدة عندما يستقبل بنفيكا البرتغالي بعد أن هزمه 1-0 قبل أسبوعين.



ويتصدر الفريق الباسكي، الترتيب بـ7 نقاط، بالتساوي مع إنتر متصدر الدوري الإيطالي، ووصيف المسابقة الذي يحلّ على سالزبورج النمسوي صاحب 3 نقاط.



وبحال فوز سوسييداد وإنتر سيضمنان التأهل سوياً إلى دور الـ16.

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