طريق مصر والمغرب إلى النهائي الحلم

الوكيل الإخباري - بلغ المنتخب المصري ونظيره المنتخب المغربي الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، ولن يتقابل "الفراعنة" مع "أسود الأطلس" إلا في حال وصولهما معا للمباراة النهائية.



وتأهل "الفراعنة" للدور ثمن النهائي بعد احتلالهم وصافة المجموعة الثانية خلف الرأس الأخضر، فيما تصدر "أسود الأطلس" المجموعة السادسة.



ويبحث منتخب مصر عن تحقيق لقبه الثامن لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا (سبعة ألقاب حاليا)، فيما يتطلع المغرب للفوز بلقبه الثاني بعد الأول الذي حققه عام 1976 في إثيوبيا.



سيلعب المغرب في الدور ثمن النهائي ضد جنوب إفريقيا فيما تلعب مصر ضد الكونغو الديمقراطية.



وفي حال فوز المنتخب المغربي خلال مباراته المقبلة ضد المنتخب الجنوب إفريقي، فسيقابل في ربع النهائي المنتخب الفائز من مباراة الرأس الأخضر وموريتانيا.



أما منتخب مصر، ففي صورة بلوغه الدور ربع النهائي فسينتظر الفائز من لقاء غينيا الاستوائية وغينيا.



أما في حال وصول المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي، فسيجد أمامه أحد المنتخبات الأربعة نيجيريا أو الكاميرون اللذين يلتقيان في ثمن النهائي ويواجه الفائز منهما في دور الربع النهائي منتخب أنغولا أو ناميبيا اللذين يلتقيان بدورهما في الدور ثمن النهائي الآخر.



أما المنتخب المصري ففي حال التأهل إلى نصف النهائي، فسيواجه الفائز من مواجهتي مالي مع بوركينا فاسو، والسنغال مع كوت ديفوار على أن يلاقي في حال تأهله للنهائي المغرب إذا نجح الأخير بدوره في الوصول للنهائي.



وإذا تحققت كل هذه الشروط وبلغ المغرب مصر النهائي، فستكون هذه المواجهة بين "الفراعنة" و"أسود الأطلس" بمثابة "نهائي الحلم".

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