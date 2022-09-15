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الخميس، 15-09-2022 12:25 م

طفل يصبح أصغر لاعب يشارك مع فريق للكبار في تاريخ بريطانيا

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الوكيل الإخباري - دخل طفل إيرلندي تاريخ كرة القدم البريطانية من الباب الواسع، عقب مشاركته مع فريقه غلينافون، في بطولة كأس الرابطة بإيرلندا الشمالية.

وشارك كريستوفر أثرتون في الشوط الثاني من مباراة غلينافون ضد نظيره دولنغستاون، في كأس الرابطة، وهو بعمر 13 عاما و329 يوما.

بهذا أصبح أثرتون أصغر لاعب يشارك في مباراة مع الفريق الأول، في تاريخ كرة القدم البريطانية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي غلينافون إف سي على "تويتر"، تغريدة هنأ فيها اللاعب الصغير، على هذا الإنجاز التاريخي.

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وكتب النادي: "الليلة، ظهر كريستوفر أثيرتون، لاعب أكاديمية غلينافون، لأول مرة مع فريقه ضد دولنغستاون في كأس الرابطة".


وأضاف: "في عمر 13 عاما و329 يوما أصبح أصغر لاعب بالمملكة المتحدة يلعب في مباراة مع الفريق الأول، مبروك كريستو".

 

ولم يلفت أثيرتون الأنظار، لكونه لاعبا صغيرا في السن فقط، بل ساهم على الفور في إحراز أحد أهداف فريقه، بعدما قدم تمريرة حاسمة سجل منها غلينافون الهدف السادس والأخير.

وحطم أثيرتون الرقم القياسي السابق في بريطانيا، الذي صمد لمدة 42 عاما، والمسجل باسم إيمون كولينز، حين ارتدى قميص الفريق الأول لبلاكبول.

وظهر كولينز للمرة الأولى بقميص بلاكبول يوم 9 سبتمبر 1980، وكان حينها في سن 14 عاما و323 يوما.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن هناك عدة أندية بريطانية تسعى إلى التعاقد مع أثيرتون، على رأسها دندي يونايتد الأسكتلندي.

 

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