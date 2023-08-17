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الخميس، 17-08-2023 04:18 م

طلبات " مجنونة" لنيمار قبل التوقيع مع الهلال السعودي

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن عدة طلبات فرضها النجم البرازيلي نيمار داسيلفا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي .

من بين الطلبات أو شروط نيمار "الحصول على ما لا يقل عن ثمانية سيارات فاخرة".

وذكرت الصحيفة البريطانية أن النجم البرازيلي البالغ 32 عاما، " لم يقم بخطوة الانضمام للهلال بثمن بخس" حيث طلب من النادي السعودي الحصول على ثلاث سيارات فاخرة لنفسه، وأربع سيارات مرسيدس G Wagons لمقربيه وسيارة فان مرسيدس مع سائق.

وتشمل السيارات الفاخرة أيضا، "بنتلي كونتيننتال جي بي"، و"أستون مارتن دي بي إكس" و"لامبورغيني هوراكان"، وكلها ستكلف النادي حوالي 650 ألف دولار.

كما طلب نيمار أن يكون السائق متاحا على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة له ولأصدقائه وعائلته.

أما في منزله، فدارت طلبات نيمار حول محتويات ثلاجته التي أراد أن تمتلىء طوال الوقت بعصير من علامته التجارية المفضلة Açaí، ومشروبات أخرى لأصدقائه وعائلته.

واشترط وجود ثلاث حمامات ساونا في مكان إقامته بالإضافة إلى خمسة عمال بدوام كامل، بما في ذلك مساعد طاه لمساعدة الطاهي الخاص به من البرازيل وشخصين للاعتناء بالتنظيف.

وأن يحتوي منزله على مسبح بأبعاد محددة، لا يقل عرضه عن 10 أمتار وطوله عن 40 مترا.

على أن يحتوي المنزل على نحو 25 غرفة "على الأقل" حتى يتمكن أصدقائه وعائلته والوفد المرافق له البقاء معه وفقا لصحيفة "ذا صن".

كما أفاد مصدر الصحيفة أن نيمار طلب أن تدفع جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام العطلة من قبل مالكي الهلال.

كما تم الكشف عن أن صفقته يمكن أن تشمل استخدام طائرة خاصة، كلما احتاج هو أو أسرته للسفر.

ووافق نيمار على ما وصف بـ"العقد الذهبي" من الهلال، إذ سيتلقى راتبا سنويا ضخما يصل إلى 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار)، ومثلها لنادي باريس سان جيرمان، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وويتوقع أن يرتدي نيمار قميص الهلال لأول مرة أمام الرائد في 24 من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.

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