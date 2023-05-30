طلب إجازة.. انتهاء موسم رونالدو مع النصر

الوكيل الإخباري - يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن النصر في مواجهة الفتح غدا الأربعاء على ملعب أول بارك، ضمن الجولة 30 (الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين.



و أن رونالدو طلب إجازة بعد تعرضه لشد عضلي في آخر مواجهة أمام الاتفاق، غادر على إثرها من الملعب مستبدلا في الدقيقة 80.



وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة عضلة اللاعب من التمزق، إلا أنه يرغب في إراحتها، حيث ينتظره استحقاق مع منتخب البرتغال الشهر المقبل.



ويسافر رونالدو في إجازة قصيرة لبلاده، قبل أن ينضم لمعسكر المنتخب، استعدادا لمواجهتي البوسنة والهرسك وأيسلندا، يومي 17 و20 يونيو/حزيران المقبل، في تصفيات "يورو 2024".



ومنذ انضمام الدون للنصر في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يغب عن أي مواجهة مع العالمي، حيث شارك في 16 مباراة بالدوري، سجل خلالها 14 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.



وضمن النصر وصافة الدوري، بعد أن حسم الاتحاد اللقب في الجولة قبل الأخيرة، عقب فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

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