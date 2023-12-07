طلب تعجيزي يقرب ألفونسو ديفيز من ريال مدريد

الوكيل الإخباري - ضاعف ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ آمال نادي ريال مدريد في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.



في هذا الصدد كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن ديفيز اشترط راتبا ضخما للغاية للموافقة على تجديد تعاقده مع البافاري الذي ينتهي في صيف 2025.



وأضافت أنه سيتعين على النادي الألماني تكثيف جهوده إذا أراد الاحتفاظ باللاعب الكندي، وإبعاد ريال مدريد عنه.



أشارت أيضًا إلى أن ديفيز (23 عاما) طالب بالحصول على أعلى راتب في صفوف النادي البافاري، والبالغ 15 مليون يورو في الموسم الواحد.



وأوضحت أن بايرن ميونخ عرض على لاعبه 12 مليون يورو في الموسم، لكن المفاوضات هدأت بعد رحيل المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وانتقل ملف المفاوضات لخليفته كريستوف فرويند.



واصلت الصحيفة الألمانية "لكن الأمور تغيرت، وديفيز يطلب المزيد من المال، وسيحاول النادي البافاري مع اللاعب مجددا لكونه من الركائز الأساسية ويحظى أيضا باهتمام ريال مدريد".



من جانبها ذكرت صحيفة "آس" أن النادي الملكي بصدد التحرك لضم ألفونسو ديفيز في صيف 2024 ساعيا لضمه بمقابل مادي معقول مثلما ضم توني كروس مقابل 25 مليون يورو فقط في صيف 2014 وقبل عام من انتهاء تعاقده مع بايرن ميونخ.

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