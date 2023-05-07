الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

روسيا تستغني عن الإطارات الأجنبية في طائراتها المدنية

الأحد، 07-05-2023 02:41 م

طلب خيالي فجر أزمة ميسي وسان جيرمان

52023710710255085183


الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن كواليس جديدة من مفاوضات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد.

ووفقا لصحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، اتفق ميسي مع مسؤولي باريس على تمديد العقد الحالي لموسم آخر، عقب عودة البرغوث من كأس العالم 2022.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه في اللحظة الأخيرة غير ميسي رأيه وطلب الحصول راتب "خيالي" يبلغ 37 مليون يورو.

وأوضحت أن هذا الطلب فاجأ الملاك القطريين الذين رفضوه، ومنذ ذلك الوقت، لم يتفق الطرفان مرة أخرى بشأن التمديد.

يذكر أن العديد من التقارير أكدن أن راتب ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان يتراوح من 23 إلى 25 مليون يورو.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
520237144530416003717

لنس يهزم مارسيليا وينتزع منه الوصافة

52023795632118315825

ليفربول يحسم صفقة أليستر الأسبوع المقبل

520237161443823457983

النني يقرر مغادرة آرسنال

5202371675481950425

يوفنتوس يستعيد الوصافة بفوز صعب على أتالانتا

520237134213712596361

الجغبير تستقيل من مجلس إدارة الفيصلي

520237125235376898033

كلوب يكشف عن اللاعب الذي أحدث تأثيرا كبيرا في نتائج ليفربول الأخيرة

أخبار متعلقة
520237104635569125745

اتصال سعودي يصعب مهمة سان جيرمان مع زياش

5202349318761802509

بيان رسمي من سان جيرمان بشأن ميسي

520232101154437218412

زيارة ميسي للسعودية تفضح أزمة في باريس

520232113814282092079

الكشف عن سبب زيارة ميسي للسعودية (صور)

4202320125047710894427

تفاصيل عرض برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي

420238105524193014281

باريس سان جيرمان يواجه نيس لإستعادة الكبرياء