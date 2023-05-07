طلب خيالي فجر أزمة ميسي وسان جيرمان

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن كواليس جديدة من مفاوضات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة باريس سان جيرمان.



وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين بشأن التجديد.



ووفقا لصحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، اتفق ميسي مع مسؤولي باريس على تمديد العقد الحالي لموسم آخر، عقب عودة البرغوث من كأس العالم 2022.



وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أنه في اللحظة الأخيرة غير ميسي رأيه وطلب الحصول راتب "خيالي" يبلغ 37 مليون يورو.



وأوضحت أن هذا الطلب فاجأ الملاك القطريين الذين رفضوه، ومنذ ذلك الوقت، لم يتفق الطرفان مرة أخرى بشأن التمديد.



يذكر أن العديد من التقارير أكدن أن راتب ميسي الحالي مع باريس سان جيرمان يتراوح من 23 إلى 25 مليون يورو.

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