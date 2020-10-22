طلب عاجل من جوارديولا بعد مباراة بورتو

الوكيل الإخباري _ حمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خبراً ساراً لجماهير فريقه بعد الفوز على بورتو البرتغالي بثلاثية لهدف مساء الأربعاء.



و حصد السيتي أول ثلاثة نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه البرتغالي في ملعب الاتحاد.





و قال جوارديولا في تصريحات لوسائل الاعلام البريطانية عقب اللقاء ” الثنائي أيمريك لابورت وكيفين دي بروين سينخرطان في تدريبات الفريق بدايةً من الخميس”.



و عن الخبر الصادم قال بيب ” بكل أسف هو خبر حزين للغاية، فيرناندينيو سيغيب عن صفوف الفريق لفترة طويلة بعد اصابته اليوم، الإصابة جاءت في نفس موضع اصابته الماضية”.



و بخصوص الطلب العاجل قال جوارديولا ” أرغب في استمرار إريك جارسيا في صفوف الفريق، و أتمنى أن تعمل الإدارة على إقناعه بالإمساك بالقلم والتوقيع على عقد جديد في الفترة المقبلة”.



و يعني ذلك أن السيتي قد يستعيد خدمات الثنائي دي بروين و لابورت في المباراة القادمة للفريق، مع غياب لابورت عن المستطيل الأخضر لمدة لن تقل عن شهر و قد تمتد إلى شهر ونصف.

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المصدر : ملاعب

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