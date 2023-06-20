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الثلاثاء، 20-06-2023 04:46 م

طلب غير متوقع من أنشيلوتي بسبب منتخب البرازيل

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية الاثنين، أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، يقترب من الرحيل وتولى قيادة منتخب البرازيل قبل انتهاء عقده مع الفريق الملكي.

ووفقا لصحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن أنشيلوتي سيصبح مدربا للبرازيل بداية من 1 يوليو 2024 القادم وهو اليوم التالي لانتهاء عقده الحالي مع فريق ريال مدريد.

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وارتبط أنشيلوتي، ارتباطا وثيقا بقيادة السامبا، منذ إعلان الاتحاد البرازيلي رحيل المدرب السابق تيتي، عقب نهاية مونديال قطر 2022.

وأوضحت الصحيفة أن أنشيلوتي طلب الحصول على استثناء من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، من أجل تدريب البرازيل اعتبارًا من 1 يناير 2024 القادم وأن يعمل كمدرب بشكل جزئي للسامبا لمدة 6 أشهر حتى نهاية عقده مع الفريق الملكي.

وكانت قناة "غلوبو"، أكدت أن رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريجيز، ينوي الإعلان عن الاتفاق النهائي مع أنشيلوتي بنهاية الشهر الجاري".

 

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