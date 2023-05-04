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الخميس، 04-05-2023 04:54 م

طليقة حكيمي تشن هجوما عنيفا على النجم المغربي!

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الوكيل الإخباري -  خرجت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، بتصريحات صادمة ضد نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بعد انفصالها عنه.

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وما زالت عملية الطلاق بين مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والممثلة الإسبانية تتصدر عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة.


إذا دخل الثنائي في صراع قانوني حاد بعد خضوع حكيمي للتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في 25 فبراير في منزله في باريس، لتقرر عبوك الانفصال عنه بعد علاقة طويلة.


وفي تصريحات لبرنامج "Sálvame" التلفزيوني نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، شنت الممثلة الإسبانية هجوما حادا على المغربي البالغ 23 عاما، لدرجة معايرته بوضعه المالي قبل أن يلتقيا.


وقالت عبوك البالغة 36 عاما: "نعيش في عالم ذكوري وكاره للنساء، بالنظر إلى أنه عندما بدأنا علاقتنا لم يكن يكسب الكثير من المال، وكنت أكثر شهرة منه".


على أي حال، كانت زوجة لاعب كرة القدم السابقة هادئة في مواجهة الانتقادات التي تتلقاها بسبب مطالباتها المالية في الطلاق: "الشيء الجيد هو أن ما يقولونه لم يعد يؤثر علي، أريد أن أكون متحفظة أكثر، لا أريد أن أؤثر على عائلتنا، أنا واثقة من أن العدالة والمنطق في صفي".


وتعتقد عبوك أنه يحق لها الحصول على ما يقرب من نصف ثروة حكيمي، التي قدرها الموقع الإسباني المذكور بأنها تتراوح بين 8 و10 ملايين يورو، لكن المغربي أبدى استعداده لمنحها 2 مليون فقط!


وعليه رفعت عبوك، دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بـ"سوء إدارة أصول الزوجية"، استنادا إلى الادعاءات الرامية على أنه سجل كل ممتلكاته باسم والدته.

 

ملاعب

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