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السبت، 02-10-2021 11:22 م

طنوس والكواملة ،، وجوه شابة فرضت نفسها بالجولة الـ 19

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الوكيل الإخباري- أنس عشا
شهدت مباراة الوحدات والحسين إربد ضمن منافسات الدوري الأردني للمحترفين، تألق عددا من والوجوه الشابة التي تمثل الفريقين وأبرزهم قائد وحارس مرمى الحسين محمود الكواملة، ولاعب وسط الوحدات أحمد طنوس .اضافة اعلان




وتألق الكواملة مقدما نفسه كواحد من أهم حراس المرمى على الساحة المحلية، وأبرز نجوم الجولة بتصديه لعدد كبير للغاية من الفرص المحققة للتسجيل لنجوم الوحدات على مدار شوطي اللقاء، ومثيرا العديد من علامات الاستفهام حول عدم استدعاءه للمنتخب الوطني .


كما حملت المباراة مفاجأة سعيدة لجماهير الوحدات، رغم التعثر، حيث قدم أحمد طنوس نفسه كلاعب وسط بأداء ممتاز وقدم الإسناد الهجومي الكبير للمهاجم محمود زعترة، ونقصه التركيز أمام المرمى فقط، وهو أمر يحتاج للوقت بكل تأكيد.

ويعد طنوس من المواهب الصاعدة من مدرس الوحدات الكروية، وسبق له اللعب معارا لفريق الأهلي بالموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة للغاية، علما أنه الشقيق الأصفر لنجم الفيصلي محمد طنوس .

 




 

 


 

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