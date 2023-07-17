الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 11:13 ص

ظرف قاهر يربك حفل تقديم ميسي في ميامي

72023179341111117680


الوكيل الإخباري -  واجه إنتر ميامي الأمريكي، أسبابا قهرية، أربكت حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أقيم فجر اليوم الاثنين، في فلوريدا.

وقدم النادي الأمريكي الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، أمام حشد جماهيري يزيد عن 10 آلاف متفرج.

إلا أن إدارة إنتر ميامي اضطرت لتأجيل الحفل عن موعده المحدد لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

اضافة اعلان

 

 

وكتب النادي عبر حسابه على "تويتر": "سلامة ضيوفنا هي أولويتنا القصوى، إذا كنت في الملعب، يرجى البقاء في سيارتك وسنوافيكم بكافة المستجدات".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الجماهير الحاضرة للحفل، اضطرت للبقاء في الخيام هربا من الأمطار الغزيرة والبرق.

وأضافت: "سوء الأحوال الجوية، لم يمنع الجماهير الأمريكية من التواجد بكثافة في المدرجات، وخارج أسوار الملعب".

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان

7202317104034748403257

نجم برشلونة يرفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي

7202317102913336320116

ولي العهد: أبطالنا من ذهب

7202317101325766709206

يوفنتوس يقدم عرضه الأول لضم لاعب برشلونة

720231795754523102285

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع كوادرادو

720231795045946534295

إنريكي يستقر على بديل مبابي

أخبار متعلقة
720231691336406637954

ميسي يوقع رسميا لإنتر ميامي

7202313111054914809309 (1)

شاكيرا تشارك في استقبال ميسي مع إنتر ميامي

72023410047112859511

الكشف عن حجم ديون ميسي لدى برشلونة

72023215332639368666

إنتر ميامي يعلن راتب ميسي

62023229235344884325

ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي يشعل أسعار تذاكر المباراة

6202320105142555816647

إزاحة الستار عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي