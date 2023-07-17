ظرف قاهر يربك حفل تقديم ميسي في ميامي

الوكيل الإخباري - واجه إنتر ميامي الأمريكي، أسبابا قهرية، أربكت حفل تقديم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أقيم فجر اليوم الاثنين، في فلوريدا.



وقدم النادي الأمريكي الثنائي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، أمام حشد جماهيري يزيد عن 10 آلاف متفرج.



إلا أن إدارة إنتر ميامي اضطرت لتأجيل الحفل عن موعده المحدد لأكثر من ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.



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وكتب النادي عبر حسابه على "تويتر": "سلامة ضيوفنا هي أولويتنا القصوى، إذا كنت في الملعب، يرجى البقاء في سيارتك وسنوافيكم بكافة المستجدات".



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن الجماهير الحاضرة للحفل، اضطرت للبقاء في الخيام هربا من الأمطار الغزيرة والبرق.



وأضافت: "سوء الأحوال الجوية، لم يمنع الجماهير الأمريكية من التواجد بكثافة في المدرجات، وخارج أسوار الملعب".

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