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الأربعاء، 18-05-2022 06:04 م

ظهور أردني منتظر في واحد من أهم ملاعب العالم

اردني


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
يترقب ثنائي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم النسوية وفريق كوناك التركي، أية المجالي ومي سويلم مباراة إياب ربع نهائي الدوري التركي للسيدات، عندما يحل الفريق ضيفا على عملاق الكرة التركية بشكتاش على ملعب فودافون بارك الشهير .


 
وقالت المجالي في تصريح خاص لموقع ملاعب أن مواجهة فريق بشكتاش يعد أمرا صعبا نظرا لأنه بطل الدوري التركي، خصوصا وأن كوناك خسر مباراة الذهاب على أرضه بهدف نظيف، رغم تقديمه لمستويات كبيرة وأهدر فرصا كثيرا وكان يستحق الفوز " .

وتابعت : " سنعمل للفوز في مباراة الأحد والتأهل لنصف النهائي، الجهاز الفني رصد الأخطاء وسنجتهد لتجاوزها وتحقيق الفوز وإكمال طريقنا في البطولة ".


ويضم الدوري التركي 24 فريق وتم تقسيمهم لـ 12 فريق في كل مجموعة، وستقام بنظام الذهاب والإياب، بواقع 11 مباراة لكل فريق، تأهل أصحاب المراكز الـ 4 الأولى عن كل مجموعة للدور ربع النهائي، حيث تحولت البطولة من هذا الدور لنظام خروج المغلوب من مبارتي ذهاب وإياب .

وشهد الدوري التركي كذلك احتراف نجمات المنتخب الوطني ملك شنك، ميساء جبارة وإيناس جماعين، إلا أن فرقهن قد ودعت المنافسات من الدور الأول .

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المصدر : ملاعب


 




 

 


 

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