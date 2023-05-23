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الثلاثاء، 23-05-2023 04:40 م

ظهور بالـ بيجامة في احتفالات مانشستر سيتي وتصرف غير متوقع من هالاند

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الوكيل الإخباري - شهدت احتفالات أبطال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي باللقب الغالي موقفا طريفا للنجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي اعتاد الخروج عن المألوف سواء داخل الملعب أو خارجه.

وظهر هالاند بصورة غير تقليدية خلال اجتماع نجوم مانشستر سيتي في أحد المطاعم من أجل الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ووصل النرويجي إلى المطعم وهو يرتدي رداء منزليا "بيجامة" باللون الأزرق الفاتح.

ولم يظهر هالاند وحده، بل كانت إلى جانبه صديقته إيزابيل جوناسين التي ارتدت ثوبا مشابها بنفس اللون، فيما بدى وأنها دعابة من نوع ما بينهما أو رهان.


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ولم يتوقف النجم النرويجي عند هذا إذ ترك مقعده في الاحتفالات داخل المطعم ودخل المطبخ ليقوم بالطهي بنفسه رفقة الطهاة.

 

وحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد وصوله للهدف رقم 36 محطما كافة الأرقام القياسية للهدافين في المسابقة المحلية في موسم واحد.


يذكر أن مانشستر سيتي توج بطلا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي عقب خسارة أرسنال أمام نظيره نوتنجهام مساء السبت الماضي.


ويستطيع مانشستر سيتي إحراز الثلاثية هذا الموسم حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو على ملعب ويمبلي، قبل أن يواجه في العاشر منه إنتر في نهائي دوري الأبطال الساعي إلى إحرازها للمرة الأولى في تاريخه.

 

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