ظهور بالـ بيجامة في احتفالات مانشستر سيتي وتصرف غير متوقع من هالاند

Haaland is pure vibes man 😂 pic.twitter.com/qqQHY3xThR— 𝐄𝐑 (@ErlingRoIe) May 22, 2023
ولم يتوقف النجم النرويجي عند هذا إذ ترك مقعده في الاحتفالات داخل المطعم ودخل المطبخ ليقوم بالطهي بنفسه رفقة الطهاة.
وحسم هالاند لقب هداف الدوري الإنجليزي بعد وصوله للهدف رقم 36 محطما كافة الأرقام القياسية للهدافين في المسابقة المحلية في موسم واحد.
يذكر أن مانشستر سيتي توج بطلا للدوري الإنجليزي بشكل رسمي عقب خسارة أرسنال أمام نظيره نوتنجهام مساء السبت الماضي.
ويستطيع مانشستر سيتي إحراز الثلاثية هذا الموسم حيث يلتقي جاره مانشستر يونايتد في نهائي كأس إنجلترا في الثالث من يونيو على ملعب ويمبلي، قبل أن يواجه في العاشر منه إنتر في نهائي دوري الأبطال الساعي إلى إحرازها للمرة الأولى في تاريخه.
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