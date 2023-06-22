ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي يشعل أسعار تذاكر المباراة

الوكيل الإخباري - تخطى سعر تذاكر دخول أول مباراة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الألف دولار على منصات البيع الإلكترونية.



ويأتي ذلك بعد إعلان مالك النادي جورج ماس، أن المباراة المرتقبة في 21 من يوليو المقبل على ملعب لوكهارت أمام المكسيكي كروز أزول، قد تعد أول لقاء محتمل له.



ويحل إنتر ميامي في المركز الأخير من بطولة الولايات المتحدة لكرة القدم، وتعرض إلى 6 خسائر على التوالي، لكن الحماس في المدينة بلغ أقصاه ورفعت التوقعات بوصول ميسي الذي قد ينضم إلى ناديه الجديد في الخامس من يوليو المقبل، أسعار تذاكر جميع مباريات الفريق حتى نهاية الموسم.



وبعد دقائق قليلة من الإعلان عن انضمام ميسي في السابع من يونيو الماضي، انتقل سعر تذاكر الدخول لمباراة كأس الدوريات بين إنتر ميامي وكروز أزول من نحو 40 دولارا ليتجاوز 500 دولار، لكن لا توجد تذاكر حاليا بأقل من 1100 دولار على منصات البيع الإلكترونية.



ويتسع ملعب لوكهارت الواقع في فورت لاوديردالي على بعد 50 كلم من ميامي، لـ19 ألف مشجع ومن المقرر أن يجري النادي أعمالا في الأسابيع الأربعة المقبلة لزيادة العدد إلى 22 ألفا.



وتتم إعادة بيع العديد من التذاكر بأسعار تتجاوز عشرة ألاف دولار.



وارتفعت أسعار جميع مباريات الفريق الجديد لميسي حتى نهاية الموسم، فعلى سبيل المثال تجاوز سعر التذكرة على ملعب بنك كاليفورنيا في لوس أنجلوس لمشاهدة مباراة لوس أنجلوس وإنتر ميامي في الثالث من سبتمبر المقبل 400 دولار.

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