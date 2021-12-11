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السبت، 11-12-2021 04:11 م

ظهور نتائج فحوصات كورونا ،، إصابة وحيدة بصفوف النشامى

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

خضع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لفحوصات كورونا، وذلك وفق البروتوكول الصحي الذي يفرض على المنتخبات المشاركة بكأس العرب " قطر 2021" الخضوع للفحوصات قبل كل مباراة.اضافة اعلان




 
 

وظهرت نتيجة الفحوصات قبل مواجهة مصر بربع نهائي البطولة أمام المنتخب المصري، وجاءت سلبية لجميع اللاعبين، بإستثناء المدافع مهند خير الله، المصاب بالفيروس التاجي منذ مباراة فلسطين .

 

وسيفتقد الأردن في المباراة للاعبين يزن العرب، محمد الدميري، أحمد سريوة وبهاء فيصل للإصابة، ومهند خير الله، علما أنه قد تم استبعاد أنس العوضات المصاب بالفيروس قبل إنطلاق البطولة  .

 




 

 


 

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