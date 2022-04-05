عائلتان تقدمان المواهب ،، جواهر سطعت في بطولة القدس والكرامة

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الوكيل الإخباري -ملاعب - أنس عشالم تقتصر المكاسب من بطولة القدس والكرامة على القيمة الوطنية، بل كانت الفوائد الفنية كبيرة لجميع الأندية المشاركة، وخصوصا الوحدات الذي يستعد للظهور بدوري أبطال اسيا والفيصلي الذي اختبر وجوها بديلة وشابة في مباريات على مستوى كبير .واستطاع نجم الوحدات الصاعد مهند أبو طه تثبيت نفسه كورقة اساسية مستغلا الفرصة التي منحه أياها المدرب رأفت علي، ليقوده للتويج باللقب ويصبح لاعب المنتخب الوطني الأولمبي من الأهم التي من المنتظر أن تبنى خطط الوحدات عليها .وظهر أبو طه الذي يجيد اللعب بأكثر من مركز بداية من الظهير الأيسر ووسط الملعب، وصولا للأجنحة بثقة كبيرة في الملعب، وحتى أن قرر تنفيذ ركلة الترجيح الخامسة أمام الفيصلي والتي أدت لصعود الوحدات للمشهد الختامي للبطولة .وفي الفيصلي تألق النجم الصاعد أمين الشناينة وكان أفضل لاعبي الفريق الأزرق الذي عانى كثيرا من الغيابات بسبب الإصابات، بالإضافة لاستغناء الجهاز الفني عن الثنائي المحترف، إلا أن اللاعب الشاب كان في الموعد وأظهر نضجا كرويا كبيرا .ويتميز اللاعبان أنهما من عائلتين تمتلكان تاريخا رياضيا كبيرا، فأمين نجل نجم الكرة الأردنية السابق فريد الشناينة، ومهند شقيق لاعب شباب الأردن محمد أبو طه وإبن شقيقة لاعب النشامى السابق باسم فتحي.