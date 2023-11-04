السبت 04-11-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

أبو الغيط يوجه نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة

الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات غزة

2040 معتقلا فلسطينيا في الضفة على يد الاحتلال منذ بداية الحرب

4 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الشجاعية في غزة

تفاصيل مروعة.. هكذا قصف الإحتلال قافلة الإسعاف ومستشفى الشفاء بغزة

عملية نوعية جديدة من القسام تجهز على 5 من جنود الاحتلال

تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور

بالفيديو .. تفاصيل مروعة يرويها طفل من غزة عن مجزرة مدرسة الفاخورة

تجارة الاردن تدعو القطاع التجاري للتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

عاجل

كتائب القسام تكشف عن عمليات بطولية ضد الاحتلال - بيان

السبت، 04-11-2023 04:08 م

عاجل // إيقاف لاعب الهلال 4 أعوام

1120234141624432247398


الوكيل الإخباري - قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم السبت، إيقاف عمر هوساوي لاعب الهلال لألعاب القوى، لمدة 4 أعوام.

وأكدت اللجنة أن قرار إيقاف هوساوي، دخل حيز التنفيذ منذ تاريخ الإيقاف المؤقت في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتم أخذ عينة من عمر هوساوي في مايو/آيار الماضي، وجرى فحصها في مختبر قطر المعتمد، وجاءت إيجابية.

وقالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إنها منحت هوساوي، كافة حقوقه لحضور جلسات الاستماع، لكنه رفض فتح العينة الثانية.

وتابع القرار "حظر مشاركة اللاعب في جميع المنافسات الداخلية والخارجية طوال فترة عدم الأهلية، ومدتها 4 أعوام، على أن تكون عودته للتمارين في آخر شهرين قبل انتهاء مدة العقوبة".

ونوهت اللجنة أنها مكنت عمر هوساوي، من حقه في الاستئناف، كما تم تعميم العقوبة على الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120234155544449755309

أفضل 33 لاعبا في تاريخ كأس العالم - أسماء

1120234151956710023013

أمرابط على دكة بدلاء مانشستر يونايتد أمام فولهام

112023413525460823261

ميسي يكتسح الجميع.. نقاط العشرة الأوائل في سباق الكرة الذهبية 2023

1120234134135144092429

إنريكي يكشف سر ثنائية حكيمي وديمبلي

1120234132344152953446

مختطفو والد دياز: لم نكن نعلم هويته

112023413162902820916

عاجل // بنزيما يفاجئ ريال مدريد بتفضيل نجم برشلونة على بيلينجهام

أخبار متعلقة
112023492551304233386

الهلال يهزم الفتح ويعزز موقعه في الصدارة

1020231292213207461736 (1)

لوكاكو.. الهلال أكبر فريق في الشرق الأوسط

10202389747919346976

فورمولا واحد.. فيرستابن بطلا للعالم للمرة الثالثة تواليا

1020237161554154761577

نجم النصر يتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في دوري أبطال آسيا

1020237164129879208961

أتلتيكو مدريد يخسر نجمه أمام سوسيداد

1020237155510377223053

وجوه جديدة في قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة