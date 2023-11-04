عاجل // بنزيما يفاجئ ريال مدريد بتفضيل نجم برشلونة على بيلينجهام

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن اللاعبين الذين صوت لهم النجم الفرنسي، كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، في جائزة كوبا 2023 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.



ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الصوت الأول لبنزيما ذهب إلى إدواردو كامافينجا (ريال مدريد)، والثاني لبيدري (برشلونة)، بينما جاء الثالث لصالح جود بيلينجهام (ريال مدريد) الذي فاز بالجائزة في النهاية.



وتعجب كثيرون من وضع بنزيما لاعب الوسط الإنجليزي في المركز الثالث بالتصويت، رغم كونه النجم الأول للميرينجي حاليا، وهو ما كان بمثابة مفاجأة لجماهير الفريق المدريدي.



وانتقل بيلينجهام إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة تخطت قيمتها 100 مليون يورو.



وأحرز اللاعب الإنجليزي 13 هدفا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، خلال 13 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع الفريق الملكي هذا الموسم، حتى الآن.

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