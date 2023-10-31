عاجل//رسميا : ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه

الوكيل الإخباري - حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2022/2023 للمرة الثامنة في تاريخه .



جاء هذا في حفل تقديم الجوائز التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة، في مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.



ونافس على هذه الجائزة الى جانب ميسي الثنائي إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.



وكان ميسي قد ساعد منتخب بلاده الأرجنتين على التتويج بلقب كأس العالم 2022 قطر .



وحقق ميسي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في الأعوام التالية : 2009/2010/2011/2012/2015/2019/2021/2023 .



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