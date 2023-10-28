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السبت، 28-10-2023 02:48 م

عاجل : عقوبات صارمة من مانشستر سيتي ضد من سخروا من وفاة أسطورة يونايتد

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الوكيل الإخباري - فرض مانشستر سيتي عقوبات صارمة على بعض جماهير الفريق، ممن سخروا من وفاة أسطورة مانشستر يونايتد، السير بوبي تشارلتون.

وتوفى السير بوبي تشارلتون، السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 86 عاما.

وانتشرت مقاطع فيديو، ظهرت فيها بعض من جماهير السيتي وهي تهتف بهتافات مسيئة تجاه السير بوبي تشارلتون، في مباراة فريقهم أمام برايتون، بالدوري الإنجليزي.

ونشر النادي الإنجليزي، بيانا أعلن فيه عن حرمان الجماهير المتورطة في تلك الهتافات، من حضور مباريات الفريق، سواء على ملعب مانشستر سيتي، أو خارجه.
وأعلن مانشستر سيتي، عن الوقوف دقيقة حداد على روح السير بوبي تشارلتون، في ديربي مانشستر، مساء الأحد القادم في الدوري الإنجليزي.

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