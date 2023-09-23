عاجل : 8 أندية لم تخض مباريات الجولة 6 من الدوري

الوكيل الإخباري - لم يخض فريقا الفيصلي والأهلي مباراتهما ضمن مباريات الجولة 6 من دوري المحترفين لكرة القدم، في ظل الالتزام بمطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر.



وأعلن الفيصلي عبر فيسبوك عند الثامنة والنصف مساء وهو موعد المباراة التزامه بقرار الأندية، ولم ينزل الفريقان لأرض الملعب مما اضطر الحكم لإنهاء اللقاء.



ولم يلعب فريقا مغير السرحان والجليل مباراتهما مساء الجمعة، والتي كانت مقررة قبل مباراة الفيصلي أمام الأهلي.



ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقررا انطلاقها الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.



وكانت أندية سحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذت الاتفاق يوم الخميس.

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