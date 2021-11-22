عبدالله أبو زمع يعلن نهاية مسيرته مع الوحدات

الوكيل الاخباري - أعلن المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الوحدات عبدالله أبو زمع نهاية مسيرته التدريبية مع الفريق وذلك بعد خسارة الأخضر نصف نهائي كأس الأردن أمام الفيصلي بنتيجة 3/1 .

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وأكد أبو زمع بحديثه لوسائل الإعلام أن عقده مع الوحدات انتهى ولم يتم مفاتحته بالتجديد، مؤكدا تلقيه عددا من العروض الخارجية .



وقال المدرب الوطني أنه يتحمل مسؤولية ضياع الدوري،الكأس والدرع،مؤكدا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي في أكثر من بطولة،وكاشفا عن اعتزازه لتتويج الفريق بثلاث ألقاب في عهده.

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