عبد الرزاق حمدالله يُنهي معركته مع النصر بإنتصار

الوكيل الإخباري - أعلن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، استلامه جميع مستحقاته المالية من نادي النصر بعد فسخ عقده، مؤكداً أن قرار فسخ عقده كان “غير صحيح وبدون سبب مشروع”.



ونفى حمدالله جميع الاتهامات التي وجهت إليه من قبل النصر، مؤكداً أن المحكمة أثبتت عدم صحتها.



كما شكر حمدالله إدارة نادي الاتحاد السابقة، ممثلة في أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي ومشعل السعيد، على دعمهم له، وشكر المحامي أسامة الصباغ وشركة فهد بن محمد بارباع ومشاركوه للمحاماة على جهودهم في الدفاع عنه.



يُعتبر هذا البيان بمثابة انتصار لحمدالله في معركته القانونية ضد النصر، ومن شأنه أن يُنهي الجدل حول قضية حمدالله والنصر.

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