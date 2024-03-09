السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب والقدس

مصرع (ضابط بالكوماندوز) من قوات الاحتلال بغزة

ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية بغزة إلى 25 شهيدا

انقلاب على حالة الطقس وامطار قادمة للمملكة بهذا الموعد

تعرف على حالة الطقس في أول ايام رمضان

الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

هنية يدعو إلى سرعة إغاثة غزة وعزل إسرائيل

مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

قناة إسرائيلية: هذا سبب تعثر مفاوضات الهدنة بغزة

حاخام يهودي يحرض طلابه على إبادة سكان غزة

السبت، 09-03-2024 09:11 م

عبد الرزاق حمدالله يُنهي معركته مع النصر بإنتصار

320249113335742458000


الوكيل الإخباري  - أعلن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الاتحاد، استلامه جميع مستحقاته المالية من نادي النصر بعد فسخ عقده، مؤكداً أن قرار فسخ عقده كان “غير صحيح وبدون سبب مشروع”.

ونفى حمدالله جميع الاتهامات التي وجهت إليه من قبل النصر، مؤكداً أن المحكمة أثبتت عدم صحتها.

كما شكر حمدالله إدارة نادي الاتحاد السابقة، ممثلة في أنمار الحائلي وأحمد كعكي وحامد البلوي ومشعل السعيد، على دعمهم له، وشكر المحامي أسامة الصباغ وشركة فهد بن محمد بارباع ومشاركوه للمحاماة على جهودهم في الدفاع عنه.

يُعتبر هذا البيان بمثابة انتصار لحمدالله في معركته القانونية ضد النصر، ومن شأنه أن يُنهي الجدل حول قضية حمدالله والنصر.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202491281211566772

إمام عاشور أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك

32024912111980648806

مورينيو: لم تكن النتيجة عادلة بين الأهلي والزمالك

320249113419274882066

موعد تقديم مبابي في ريال مدريد

32024911520101328744

أرسنال في مهمة سهلة أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي

320249105442927389407

مانشستر يونايتد يواجه إيفرتون بالدوري الإنجليزي

320249104825329712069

بايرن ميونخ يستضيف ماينز بالدوري الألماني

أخبار متعلقة
320247111853326305405 (1)

تفسير علمي لكثرة إصابات لاعبي النصر

2202412123946809013173

ضربة موجعة للفيحاء قبل مواجهة النصر

220241211215293611932

مفاجأة.. برشلونة يحلم بمدرب مدريدي

220241211215293611932

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

2202412105658968853405 (1)

غادر منهارا.. موراتا يرعب إسبانيا

2202412103547134268467

رابطة الأندية المصرية تعلن موعد انتهاء الدوري