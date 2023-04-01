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السبت، 01-04-2023 12:56 م

عدة أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

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الوكيل الإخباري - يحل فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، ضيفا على فريق مانشستر سيتي، السبت، في قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتطلع محمد صلاح، إلى تحقيق المزيد من الأرقام القياسية مع ليفربول، بعد أن أصبح الهداف التاريخي "للريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ".

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 129 بقميص "الريدز"، من بوابة مانشستر يونايتد، ليصبح الهداف التاريخي للفريق في "البريميرليغ" منذ انطلاق البطولة الموسم (1991-1992)، متجاوزا المهاجم الإنجليزي السابق روبي فاولر صاحب الـ128 هدفا.

وفي حال نجح النجم المصري في هز شباك مانشستر سيتي، فسيصبح الهداف التاريخي لليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتساوى الآن مع المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين برصيد 55 هدفا.

ويعود آخر هدف سجله صلاح خارج الأرض في "البريميرليغ" إلى يوم 26 ديسمبر 2022، حين أحرز أمام مضيفه أستون فيلا (3-1) ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري.

كما يسعى الفرعون المصري لهز شباك مانشستر سيتي في 4 مباريات متتالية خلال موسم واحد، بعدما حقق ذلك في بطولة الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ضد فريق واحد منذ الموسم (1986-1978)، حين حقق الأسطورة إيان راش ذلك أمام إيفرتون.

وسجل محمد صلاح خلال الفترة التي قضاها في "أنفيلد"، 10 أهداف في شباك مانشستر سيتي، ويفصله هدف واحد لمعادلة رقم كل من جوردون هودجسون (11 هدفا) والسير كيني دالغيش (11 هدفا)، ويتصدر إيان راش القائمة برصيد 15 هدفا.

ويواصل محمد صلاح رحلة الزحف نحو قمة هدافي ليفربول، حيث يحتل حاليا المركز السابع في قائمة أكثر لاعبي "الريدز" تسجيلا للأهداف على مر التاريخ في جميع البطولات:

وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي ليفربول عبر التاريخ:
1- إيان راش - 346 هدفا
2- روجر هانت - 285 هدفا
3- غوردن هودسون - 241 هدفا
4- بيلي ليدل - 228 هدفا
5- ستيفن جيرارد - 186 هدفا
6- روبي فاولر - 183 هدفا
7- محمد صلاح - 178 هدفا.
وخاض محمد صلاح (30 عاما) هذا الموسم 39 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 22 هدفا، إضافة إلى 11 تمريرة حاسمة.

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ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة (27 مباراة)، متأخرا بفارق 8 نقاط كاملة خلف أرسنال المتصدر.


في حين يشغل نادي ليفربول المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 42 نقطة، وتفصله 7 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 

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