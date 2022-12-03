عدد أهداف مونديال قطر.. وترتيب هدافي دور المجموعات

الوكيل الإخباري - أسدل الستار مساء يوم الجمعة على مباريات دور المجموعات بنهائيات النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، والتي ستستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

اضافة اعلان



وشهد دور المجموعات تسجيل 120 هدفا، وتصدر منتخبا إنجلترا وإسبانيا قائمة الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 9 أهداف لكل منهما.



بينما تصدر 5 لاعبين ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لك منهم، وهم: الفرنسي كيليان مبابي، الهولندي كودي خاكبو، الإنجليزي ماركوس راشفورد، الإسباني ألفارو موراتا، والإكوادوري إينير فالنسيا، والأخير هو الوحيد الذي ودع البطولة مع منتخب بلاده.



وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي دور المجموعات لمونديال قطر 2022:

- الفرنسي كيليان مبابي – برصيد 3 أهداف

- الهولندي كودي خاكبو – برصيد 3 أهداف

- الإنجليزي ماركوس راشفورد – برصيد 3 أهداف

- الإسباني ألفارو موراتا – برصيد 3 أهداف

- الإكوادوري إينير فالنسيا – برصيد 3 أهداف

بينما سجل 18 لاعبا هدفين منهم الكثير من غادر البطولة وهم:

بوكايو ساكا (إنجلترا)، مهدي طارمي (إيران)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)، أندري كراماريتش (كرواتيا)، سالم الدوسري (السعودية)، كاي هافيرتس ونيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان (اليابان)، جورجيان دي أراسكاييتا (الأوروغواي)، فنسينت أبوبكر (الكاميرون)، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، بريل إمبولو (سويسرا).



وسجل بواقع هدف واحد كل من اللاعبين:

حكيم زيياش ويوسف النصيري ورومان سايس وزكرياء أبوخلال (المغرب)، الإنجليزي رحيم سترلينغ وجود بيلينغهام وجاك غراليش (إنجلترا)، أندريه أيو وعصمان بوكاري ومحمد ساليسو (غانا)، جوليان ألفاريز وأليكسيس ماك اليستير وإنزو فرنانديز (الأرجنتين)، لوفرو ماير وماركو ليفايا (كرواتيا)، ميشي باتشواي (بلجيكا)، كارلوس سولر وبابلو مارتن باييز وداني أولمو وماركو أسينسيو (إسبانيا)، أوه تاناكا وتاكوما أسانو (اليابان)، فيل فودين (إنجلترا)، ألفونسو ديفيز (كندا)، وهبي الخزري (تونس)، لويس تشافيز وهنري مارتن (المكسيك)، فامارا دييدهيو وإسماعيلا سار وبولايي ديا وكاليدو كوليبالي وبامبا دينج (السنغال)، ستراهينيا بافلوفيتش (صربيا)، روزبه جشمي ورامين رضائيان (إيران)، كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورفائيل لياو وريكاردو هورتا (البرتغال)، فرينكي دي يونغ ودافي كلاسين (هولندا)، كيشير فولر ويلتسين تيخيدا (كوستاريكا)، محمد مونتاري (قطر)، مويسيس كايسيدو (الإكوادور)، هوانغ هي تشان وكيم يونغ غون (كوريا الجنوبية)، ماثيو ليكي وكريغ غودوين وميتاكوما أسانوسواريتشيل دوك (أستراليا)، شيردان شاكيري وريمو فريلير (سويسرا)، بيوتر زيلينسكي وروبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، أندرياس كريستينسن (الدنمارك)، كريستيان بوليسيتش وتيموتي وياه (الولايات المتحدة الأمريكية)، غاريث بيل (ويلز)، إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ و جان شارل كاستيليتو (الكاميرون)، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش ودوشان فلاهوفيتش (صربيا)، صالح الشهري (السعودية)، إلكاي غوندوغان وسيرج جنابري (ألمانيا)، كاسيميرو (البرازيل)، أدريان رابيو (فرنسا).

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة