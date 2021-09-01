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الأربعاء، 01-09-2021 05:07 م

عدنان حمد يتحدث عن خروجنا من التصفيات واستبعاد احمد سمير

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الوكيل الإخباري -  أنس عشا
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم عدنان حمد أن الفرصة كانت متاحة للنشامى بالوصول للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم قطر 2022.اضافة اعلان



 
وتابع المدرب العراقي في حديثه لوسائل الإعلام على هامش تدريب النشامى : " هذه هي كرة القدم، صفحة وطويت ولا نرغب بالعودة لها، نحن خارج تصفيات كأس العالم وأمامنا استحقاقات مهمة وعلينا العمل بجد لعودة الأردن لمكانها الطبيعي".
 

وعن اختياراته للاعبين، قال : " مسألة اختيار الإسماء جدلية في كل مكان بالعالم، أنا احترم جميع الأراء ولكننا في المرحلة الأولى من الاعداد وعليكم الانتظار بعض الشيء لمشاهدة الأمور التي ستتغير بالتأكيد على المستوى الفني، اهتمامكم واهتمام اللاعبين بتشكيل المنتخب إيجابي وسينعكس على النشامى".

وردا على استبعاد اللاعب أحمد سمير، قال عدنان حمد أن التنافسية بهذا المركز كبيرة رافضا استخدام مصطلح استبعاد بل إختيار أولي، مؤكدا استدعاء 4 لاعبين في هذا المركز وهم أحمد ثائر، محمد راتب الداوود، نزار الرشدان ونور الروابدة، وأن الأمر فني بحت .

 




 

 


 

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