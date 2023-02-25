عدي الصيفي يحترف في السالمية الكويتي

الوكيل الإخباري - انتقل اللاعب الأردني عدي الصيفي للعب في صفوف فريق نادي السالمية الكويتي، بعد خروجه من فريق القادسية الكويتي.



وانخرط الصيفي في تدريبات نادي السالمية، استعدادا لمشاركة الفريق في المنافسات الرسمية المقبلة.

اضافة اعلان



ويعتبر الصيفي صاحب الرقم القياسي في الاحتراف في نفس الدوري لحوالي 13 عاما، إذ يواصل اللعب في الدوري الكويتي منذ حوالي 13 موسما، تنقل خلالها في الاحتراف بين فرق: السالمية، والقادسية، والنصر.

ملاعب