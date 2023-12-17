عرضان مغريان يحفزان بانيجا لقرار حاسم

الوكيل الإخباري - بات الأرجنتيني إيفر بانيجا أمام قرار حاسم بشأن مستقبله في دوري روشن السعودي للمحترفين، لا سيما في ظل الوضعية الحرجة لفريقه الشباب.



وكشفت تقارير صحفية أن قائد الشباب طلب من إدارة ناديه الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وإنهاء العقد بين الطرفين بالتراضي.



وقالت صحيفة "الرياضية" أن الإدارة أبلغت النجم الأرجنتيني أنها لا تمانع رحيله لكن عليه الانتظار حتى نهاية المباراتين المقبلتين أمام الأخدود والوحدة في الدوري.



وأكدت أن بانيجا تلقى عرضا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، إلى جانب اتصالات أيضا من غريمه التقليدي ريفر بليت.



وأوضحت أن الإدارة ستنظر بشكل شامل لملف اللاعبين الأجانب، بعد مباراة الوحدة التي تسبق فترة الميركاتو الشتوي.



ويتخبط الشباب منذ بداية الموسم الجاري، بعد غياب التدعيم بصفقات قوية على غرار بقية الأندية الكبرى في المملكة، إذ يحتل حاليا المرتبة 12 في دوري روشن السعودي للمحترفين.



ولم يفز الشباب سوى في 4 مباريات فقط من أصل 17 حتى الآن، بينما تعادل في 6 مواجهات وخسر 7.

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