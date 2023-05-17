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الأربعاء، 17-05-2023 12:46 م

عرض أسطوري قطري لشراء مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري -  قدم الملياردير القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، عرضا جديدا لشراء نادي مانشستر يونايتد، وفقا لتقارير صحفية.

لم يسفر المزاد على بيع "الشياطين الحمر" الذي مر بـ3 جولات عن أي جديد، مع تحديد موعد نهائي للعروض النهائية الشهر الماضي، وسط تكهنات حول رغبة عائلة غليزر بالاحتفاظ بجزء من ملكية النادي.

ونظم جمهور مانشستر يونايتد مسيرات أكثر من مرة، للمطالبة برحيل عائلة غليزر المالكة للنادي، لإجبارهم على بيعه كاملا إلى مالك جديد.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الملياردير القطري تقدم بعرض نهائي ومحسن في محاولة للتغلب على منافسه الأشرس السير جيم راتكليف.

وأشارت إلى أن وضع راتكليف كان أقوى من الشيخ جاسم، لأنه كان يتضمن منح عائلة غليزر حصة جزئية لمدة عامين أو 4 أعوام قبل الخروج نهائيا من مانشستر يونايتد، ولكن رجل الأعمال القطري عرضه يتفوق من ناحية القيمة المالية التي تصل إلى 6 مليارات جنيه استرليني.

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وأوضحت أن العرض يعتبر نهائيا ومن غير المتوقع العودة بعروض أخرى في حالة رفضه، خاصة وأنه يتخلص بشكل نهائي من ديون النادي التي تصل إلى 536 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى وعد باستثمار كبير في الفريق لتدعيمه بصفقات نارية وإعادة بناء ملعب "أولد ترافورد".


ومن غير الواضح حتى الآن رد فعل السير جيم راتكليف على هذا العرض، خاصة وأن أحد مقترحاته هو الحصول على حصة بنسبة 50% بالإضافة للاستحواذ التدريجي بقيمة 6 مليارات استرليني.

 

ملاعب 

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