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الأحد، 26-11-2023 03:38 م

عرض ألماني يقرب راؤول من مغادرة ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي عن ترشيح المدرب الإسباني راؤول جونزاليس لتولي منصب المدير الفني لأحد فرق الدوري الألماني خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مجلة "كيكر"، فإن راؤول أحد المرشحين لتولي تدريب يونيون برلين، الذي يعاني بشدة على صعيد النتائج منذ بداية الموسم الحالي.

ويرغب مسؤولو نادي العاصمة الألمانية في تعيين مدرب دائم للفريق بأقرب فرصة ممكنة بعد إقالة أورس فيشر قبل عدة أيام.

ويرتبط راؤول، صاحب ال46 عاما، حاليا بعقد مع ريال مدريد، إذ يتولى تدريب الفريق الرديف في الوقت الراهن.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها أسطورة ريال مدريد بالعمل بألمانيا، إذ سبق ترشيحه لتدريب شالكه في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن المدرب الإسباني رفض هذه الخطوة.

وسبق لشالكه اللعب في البوندسليجا بقميص شالكه بين عامي 2010 و2012، وفاز معه بلقبي كأس ألمانيا والسوبر المحلي 2011.

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