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السبت، 20-05-2023 12:38 م

عرض أوروبي غريب قد يعجل برحيل رونالدو عن الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - على الرغم من أن كريستيانو رونالدو يقدم أداء جيدا مع نادي النصر ويحاول إعادة الفريق إلى صدارة الدوري السعودي، إلا أن هناك عرضا غريبا في الكواليس قد يعجل برحيله عن السعودية.

وذكرت تقارير إعلامية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ تلقى عرضا مغريا للتعاقد مع رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم النجم البرتغالي مرارا وتكرارا بالنادي الألماني، الذي تراجع عن خطوة ضمه مطلع العام الحالي بسبب راتبه المرتفع، الذي لا يتماشى مع سياساته المالية.

ولكن صحيفة "Abendzeitung" الألمانية كشفت عن محاولة غريبة لإقناع مسؤولي البايرن بالتحرك نحو صاحب الـ38 عاما بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى حصول بايرن على بريد إلكتروني، من رجل أعمال ألماني يدعى ماركوس شون، صاحب موقع "buero.de"، يعرض خلاله تمويل صفقة رونالدو.

وتعهد رجل الأعمال الألماني بالتكفل براتب اللاعب الضخم، علما بأنه يتقاضى حاليا 200 مليون يورو في النصر السعودي. 

واشترط شون عقد شراكة مع النادي البافاري، نظير نقل الهداف التاريخي لكرة القدم إلى ملعب "أليانز أرينا".

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر السعودي حتى صيف 2025، وكان قد انضم إلى الفريق الأصفر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بعد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

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