عرض أوروبي مثير لإستضافة كأس السوبر الإيطالي

الوكيل الإخباري - يدرس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عرضا بشأن مباراة كأس السوبر الايطالي المقبلة التي تجمع بين الجارين ميلان وإنتر ميلان، والمقرر لها في يناير المقبل.

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كانت رابطة الدوري الإيطالي أعلنت خلال وقت سابق، كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة المرتقبة، وأكدت إقامتها يوم الأربعاء 18 يناير المقبل، في العاصمة السعودية الرياض.



قالت صحيفة La Repubblica الإيطالية إن فيكتور أوربان رئيس الوزراء في المجر، قدم عرضا لمسؤولي الكرة في البلاد لاستضافة الديربي المرتقب على كأس السوبر بين قطبي مدينة ميلانو، مقابل 8 ملايين يورو.



وأوردت الصحيفة أن الفكرة تشهد حالة من الانقسام بين المسؤولين في الوقت الراهن، خاصة بعد أن تأكدت إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية خلال وقت سابق.



وعرض أوربان دفع المبلغ المذكور نظير استضافة المباراة في استاد بانشو أرينا الواقع في بلدة فيلكسو، التي تبتعتد عن بودابست بنحو 35 كيلو مترا.



وشيد الملعب في عام 2012، وتلقى انتقادات لاذعة من سكان البلدة، واتهموا المسؤولين بأنه يمثل "نصبا تذكريا للفساد وجنون العظمة".



المثير أن الملعب يتسع فقط لاستقبال نحو 4 آلاف متفرج على الأكثر، بينما يشهد ديربي ميلانو حضورا جماهيريا طاغيا من المدرجات.

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