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السبت، 17-12-2022 11:11 ص

عرض النصر قد يورط رونالدو في أزمة مع البرتغال

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، عن إمكانية دخول البرتغالي كريستيانو رونالدو، في أزمة مع بلاده، حال قبوله عرض نادي النصر السعودي، للانتقال إلى صفوف العالمي في يناير/كانون ثان المقبل.

وأصبح رونالدو بلا نادٍ مؤخرا، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قبل أن يتلقى الدون عرضا من النصر، لم يحسم موافقته عليه حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العرض المقدم لصاحب الـ37 عاما، يشمل أيضا ظهوره كوجه دعائي للسعودية في سعيها للحصول على تنظيم كأس العالم 2030.

هذا العرض قد يضع رونالدو في حرج بالغ أمام جماهير ومسؤولي البرتغال، الذين ينوون التقدم بعرض مشترك مع إسبانيا لاستضافة المونديال في ذات السنة.

رغم ذلك، فإن الدولي البرتغالي لم يعط موافقته حتى الآن على العرض السعودي، أملا في حصوله على فرصة للعب بأحد الأندية الكبرى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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