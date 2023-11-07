الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة الوقود في غزة

الملك: استمرار التدمير والقتل في غزة سيصعب من بعده العودة إلى حل سياسي

في تسعيرة ثانية .. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ الصباح لغاية الآن

الخارجية: إجلاء 4 أردنيين من جمهورية السودان اليوم

الأونروا: عملياتنا في غزة قد تتوقف بسبب نقص الوقود

شاهد بالفيديو التحام مقاومي القسام مع العدو في بيت لاهيا

الصليب الأحمر: المساعدات تصل إلى غزة ببطء

"القسام" تعلن عن تدمير دبابة صهيونية شمال بيت حانون

"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف قاعدة أمريكية

عاجل

كتائب القسام تدمر 13 دبابة صهيونية منذ صباح لغاية الآن

الثلاثاء، 07-11-2023 02:52 م

عرض ثلاثي الزمالك للبيع يفجر أزمة فنية

112023775626225592134


الوكيل الإخباري - أعلن نادي الزمالك أمس الأحد، إيقاف الثلاثي "أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري"، مع عرضهم للبيع لاحقا، عقب تركهم معسكر الفريق ليلة مباراة زد بالدوري دون إذن.

وقال النادي في بيان، إن مجلس الإدارة قرر في اجتماع اليوم إيقاف الثلاثي وإحالتهم للتحقيق العاجل، بالإضافة لعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويأتي القرار بالتزامن مع نهاية عقد فتوح وصبحي مع الزمالك بانتهاء الموسم الحالي، حيث فشل المجلس في حسم تجديد الثنائي، خاصة مع الأزمة المالية التي يعاني منها الأبيض.

وتواجه إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب العديد من الصعوبات عقب قرار عرض الثلاثي للبيع، في ظل إيقاف القيد، حيث يعاني الفريق من أزمة قوية في مركز الظهير الأيسر (فتوح)، حيث يعاني محمد عبد الشافي من إصابة في الركبة، وعدم جاهزية عبد الله جمعة، ليصبح الاعتماد حاليا على حاتم سكر فقط.

وفي مركز الدفاع، كان يستعين جهاز الزمالك بمصطفى الزناري في بعض المباريات، في ظل إصابة محمود الونش وخضوعه للتأهيل، فيصبح الأبيض في أزمة جديدة بعدنا كان الأتجاة في دعم مركز الدفاع في حالة رفع القيد.
 
وتأتي الأزمة الأكبر وهي عرض محمد صبحي للبيع، ما يجعل الزمالك في حاجة للتعاقد مع حارس جديد يمتلك خبرات، حيث أن في حالة تطبيق قرار بيعه أو رحيله مع اقتراب انتهاء تعاقده، يكون في قائمة الأبيض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد فقط.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120237142642837231207

الخليفي: لم أشاهد بيان الريال.. والدوري السعودي لا يهددنا

11202371490101047293 (1)

طريق الريال والبايرن مفروش بالورود إلى ثمن نهائي الأبطال

112023712437788908692

برشلونة يسعى لتأكيد تفوقه على شاختار في دوري أبطال أوروبا

1120237105856885729450

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

11202378934105522545

كواليس جديدة.. ميسي يرفض مليار الهلال!

112023774951560464239

مدرب توتنهام: سنلعب بأسلوبنا ولو بخمسة لاعبين!

أخبار متعلقة
1020233191726233511039

إعلان قرارات أول اجتماع رسمي لمجلس الزمالك

1020239101833544927095

أنشيلوتي يظهر العين الحمراء لنجوم ريال مدريد

10202391063366458045 (1)

الأردن يختتم مشاركته في الألعاب الآسيوية بالمركز 28

102023910220872957937 (1)

نجم ميلان ضمن 3 صفقات محتملة لريال مدريد

102023995515575964684

الفيصلي يشكل لجنة فنية

102023994042278198276

حكيمي أخطر مدافع في أوروبا