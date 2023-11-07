عرض ثلاثي الزمالك للبيع يفجر أزمة فنية

الوكيل الإخباري - أعلن نادي الزمالك أمس الأحد، إيقاف الثلاثي "أحمد فتوح، محمد صبحي، مصطفى الزناري"، مع عرضهم للبيع لاحقا، عقب تركهم معسكر الفريق ليلة مباراة زد بالدوري دون إذن.



وقال النادي في بيان، إن مجلس الإدارة قرر في اجتماع اليوم إيقاف الثلاثي وإحالتهم للتحقيق العاجل، بالإضافة لعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



ويأتي القرار بالتزامن مع نهاية عقد فتوح وصبحي مع الزمالك بانتهاء الموسم الحالي، حيث فشل المجلس في حسم تجديد الثنائي، خاصة مع الأزمة المالية التي يعاني منها الأبيض.



وتواجه إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب العديد من الصعوبات عقب قرار عرض الثلاثي للبيع، في ظل إيقاف القيد، حيث يعاني الفريق من أزمة قوية في مركز الظهير الأيسر (فتوح)، حيث يعاني محمد عبد الشافي من إصابة في الركبة، وعدم جاهزية عبد الله جمعة، ليصبح الاعتماد حاليا على حاتم سكر فقط.



وفي مركز الدفاع، كان يستعين جهاز الزمالك بمصطفى الزناري في بعض المباريات، في ظل إصابة محمود الونش وخضوعه للتأهيل، فيصبح الأبيض في أزمة جديدة بعدنا كان الأتجاة في دعم مركز الدفاع في حالة رفع القيد.



وتأتي الأزمة الأكبر وهي عرض محمد صبحي للبيع، ما يجعل الزمالك في حاجة للتعاقد مع حارس جديد يمتلك خبرات، حيث أن في حالة تطبيق قرار بيعه أو رحيله مع اقتراب انتهاء تعاقده، يكون في قائمة الأبيض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد فقط.

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