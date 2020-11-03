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الثلاثاء، 03-11-2020 12:29 م

عرض جاد يمنح ميسي فرصة مغادرة برشلونة

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الوكيل الإخباري- ذكر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير أن قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، يمتلك عرضا قويا في الوقت الراهن يمكنه من الرحيل عن برشلونة بنهاية عقده.
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ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن ميسي يمتلك عرضا جديا من إنترميلان للانتقال إلى الكالتشيو الإيطالي مجانا الصيف المقبل.


ليو ميسي ليس جاهزا لشرط التجديد مع برشلونة ويريد المغادرة مجانا في نهاية الموسم من النادي الذي عاش فيه خلال مسيرته الرياضية بالكامل.


على الرغم من رغبة ليو التي تم التعبير عنها عبر خدمة "البوروفاكس" بمغادرة برشلونة الصيف الماضي، إلا أن نادي البرسا تشبث بحرفية عقده ووقف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق في وجه رحيل نجم الفريق الكتالوني.


رغم رحلة والده من الأرجنتين لحل الموقف، ظل رئيس برشلونة السابق ثابتا على موقفه ولم يكن أمام ميسي، الذي نصحه محاموه، بالبقاء "غير السعيد" إلا الرضوخ حتى نهاية العقد.


مقابلته المثيرة، والأسوأ من ذلك، أدائه حتى الآن خلال هذا الموسم، يوضحان أن ليو ميسي موجود فقط في برشلونة لحين انتهاء عقده، وأن وقته مع الفريق انتهى منذ فترة طويلة.

 




 

 


 

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