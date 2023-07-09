عرض جديد من بايرن ميونخ لضم كين

الوكيل الإخباري - جهز نادي بايرن ميونخ عرضه الجديد من أجل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بايرن ميونخ سيرسل في الساعات المقبلة عرضا جديدا لضم كين بقيمة 80 مليون يورو.



وجاء ذلك بعد أن رفض توتنهام هوتسبير العرض الأول من البافاري، والذي بلغت قيمته 70 مليون يورو فقط.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بايرن ميونخ يسعى لحسم صفقة هاري كين سريعا، لكن لا يبدو أن توتنهام سيوافق على بيع قائده بهذا الرقم.



وأوضحت أن بايرن ميونخ يرى أن 80 مليون يورو بمثابة الحد الأقصى الذي يمكن دفعه نظير التوقيع مع لاعب ينتهي عقده في الصيف المقبل.



وكشفت "ديلي ميل" أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، سبق أن تواصل مع هاري كين وأقنعه بمزايا اللعب مع البافاري.

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