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الخميس، 15-06-2023 03:21 م

عرض رسمي سعودي لضم رياض محرز

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الوكيل الإخباري -  تقدم أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في "تويتر": "قدم أهلي جدة عرضا رسميا إلى النجم الجزائري رياض محرز".

وأضاف فابريزيو رومانو: "المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، لكن نادي الاتحاد ليس في السباق".

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واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيطلب مانشستر سيتي رسوما للسماح برحيل محرز هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين".

يذكر أن عقد اللاعب الجزائري مع مانشستر سيتي ينتهي في 2025.

 

ملاعب 

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