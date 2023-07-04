عرض رسمي من اليونايتد لهدف النصر السعودي

الوكيل الإخباري - قدم نادي مانشستر يونايتد، عرضا رسميا من أجل الحصول على خدمات نجم إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقا لقناة "سبورت إيطاليا"، فقد قدم مانشستر يونايتد، عرضا يبلغ 40 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 5 ملايين يورو، من أجل الحصول على توقيع أندريه أونانا حارس إنتر.



وأشارت القناة الإيطالية إلى أن إنتر ميلان رفض عرض الشياطين الحمر، لأنه يقدر أونانا بنحو 60 مليون يورو.



وأوضحت أن الناديين قد يتفقان في المفاوضات على انتقال الحارس الكاميروني نظير 50 مليون يورو كرسوم ثاتبة، بالإضافة إلى متغيرات 10 ملايين يورو.



وذكرت أن الحارس الكاميروني لا يزال يحظى باهتمام تشيلسي والنصر السعودي في الصيف الحالي.



وحدد إنتر ميلان 20 يوليو/تموز كموعد نهائي لحسم مصير أونانا سواء بالاتفاق على بيعه أو الاحتفاظ به في الموسم المقبل.

اضافة اعلان

ملاعب